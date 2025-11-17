Ruski dron pogodio tanker na Dunavu; Naređena hitna evakuacija VIDEO

Rumunske vlasti naredile su evakuaciju mesta Plauru u okrugu Tulća, nakon što je brod pun tečnog naftnog gasa navodno pogođen ruskim dronom na ukrajinskoj obali Dunava.

Nadležni tog okruga saopštili su danas da je doneta odluka o evakuaciji Plaure, ali nisu dali više detalja. Prema pisanju medija, do odluke o evakuaciji došlo je nakon što je ruski dron navodno pogodio brod koji je prevozio 4.000 tone TNG na ukrajinskoj obali Dunava. Tanker, pod nazivom "Orinda", plovio je pod turskom zastavom. Plovilo je u zemlju ušlo u nedelju, preneli su rumunski mediji. Do sada je iz naselja Plauru evakuisano 15 ljudi, koji će biti prevezeni u