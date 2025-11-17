Evakuisano selo na Dunavu pored Srbije zbog ruskog napada: Dronovi napravili haos, strahuje se od eksplozije

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
Evakuisano selo na Dunavu pored Srbije zbog ruskog napada: Dronovi napravili haos, strahuje se od eksplozije

Stanovnici sela Plauru, okruga Tulća u Rumuniji, evakuisani su rano jutros nakon ruskog napada dronovima na Dunavu blizu granice ove zemlje sa Ukrajinom, piše britanski " Gardijan".

Evakuisano je između 100 i 150 stanovnika ovog sela zbog velikog požara koji je izbio u ukrajinskoj luci Izmail koja se nalazi na oko par stotina metara odatle. Rusija je izvela napad u toku noći nedelje 16. na ponedeljak 17. novembar. Oštećeno je više brodova, a postoji opasnost od velike eksplozije na Dunavu jer je pogođen i turski brod koji je prevozio tečni gas. Evakuisan je i grad Čatalkioj. Aktivirao se Okružni komitet za vanredne situacije u Rumuniji zbog
Katastrofa na Dunavu: Brod s 4.000 tona gasa gori; Ljudi odbijaju evakuaciju VIDEO

B92 pre 1 sat
Evakuacija rumunskog sela zbog požara tankera posle napada ruskog drona

NIN pre 3 sata
Ruski dron pogodio tanker na Dunavu; Naređena hitna evakuacija VIDEO

B92 pre 2 sata
Drama na Dunavu ne prestaje: Pitanje trenutka kada će brod pun gasa da eksplodira, građani odbijaju evakuaciju

Telegraf pre 2 sata
Otkriveno čiji su brod Rusi gađali na Dunavu: Tursko ministarstvo se oglasilo nakon što je pogođen tanker

Kurir pre 4 sati
Evakuacija rumunskog sela zbog požara posle napada ruskog drona

Nova pre 5 sati
Rusi žestoko napali luku Izmail na Dunavu Tri drona pogodila ukrajinski tanker "Orinda" (video)

Alo pre 5 sati
UkrajinaDunavRusijaGardijanRumunijapožar

