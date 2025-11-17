Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Vesić saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal

BBC News pre 10 minuta

EPA

Godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi i višemesečnih protesta, vodi se više sudskih postupaka, ali nijedno suđenje još nije počelo.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu vodi istragu o mogućoj korupciji na projektu modernizacije pruge do granice sa Mađarskom - za sada nema optužnice.

U dosadašnjim postupcima, među osumnjičenima našli su se inženjeri, direktori firmi podizvođača iz javnih preduzeća, ali i nekadašnji funkcioneri - bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.

U postupku koje vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal svi osumnjičeni su saslušani i negirali su krivicu.

Goran Vesić, bivši ministar građevinarstva, koji je u kućnom pritvoru, saslušan je 17. novembra u Tužilaštvu za organizovali kriminal po optužbama za korupciju.

Vesić, obučen u sivi kaput i sa kačketom na glavi, nije davao izjave novinarima posle saslušanja, već je žurno ušao u automobil.

Vesić je saslušan u svojstvu osumnjičenog, izneo je odbranu, ali je odbio da odgovara na bilo koje pitanje tužilaca, rečeno je iz tužilaštva za BBC na srpskom.

Pročitajte OVDE BBC tekst o poginulima u padu nadstrešnice.

Od tragedije u Novom Sadu u Srbiji se organizuju razni oblici antivladinih protesta, sa zahtevima za kažnjavanje odgovornih, borbu protiv korupcije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Osim postupka u Tužilaštvu za organizovani kriminal, Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu vodi se odvojen predmet.

To tužilaštvo je ranije podiglo optužnicu protiv 13 ljudi zbog pada nadstrešnice, među kojima je takođe i Vesić.

Uprkos zahtevu za određivanje pritvora za sve, Viši sud u Novom Sadu je 18. septembra doneo odluku da Vesiću odredi kućni pritvor od tri meseca, a za ostalih 12 produžio je tu meru za još 90 dana.

Pored Vesića, na optužnici su i Jelena Tanasković i Nebojša Šurlan, bivši direktori Infrastrukture železnice Srbije.

Svi optuženi se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, saopštilo je tužilaštvo.

Optužnica je podignuta zbog:

krivičnih dela kojima je omogućena upotreba stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu bez upotrebne dozvole i u toku građevinskih radova,

zbog neodržavanja konstrukcije objekta stanične zgrade

zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade.

Pogledajte video: Komemorativni skup u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice

Viši sud je u aprilu ove godine vratio inicijalnu optužnicu u Novom Sadu na dopunu istrage, navodeći da je potrebno bolje razjašnjenje da bi se ispitala osnovanost optužnice.

Usledio je neobični okršaj saopštenjima tužilaštva i suda u junu, a zatim i najava sredinom jula da će biti podignuta potpuna optužnica.

„Više postupaka (u Beogradu i Novom Sadu) u vezi sa padom jedne nadstrešnice pokazuju da institucije u našoj državi ne funkcionišu kako treba.

„Izvršna vlast, odnosno politika se jako meša u posao suda, pa ko uspe da se odupre, uspe", kaže Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije za BBC na srpskom.

FONET Tomislav Momirović

Početkom avgusta, posle istrage TOK-a, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih u slučaju navodne korupcije prilikom rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu, privedenih 1. avgusta, tačno devet meseci od pada nadstrešnice.

Pritvor je, između ostalih, određen još jednom bivšem ministru, Tomislavu Momiroviću, čiji je advokat Dragan Palibrk odluku nazvao sramnom.

Istraga je utvrdila da su optuženi kineskom izvođaču pribavili imovinsku korist najmanje 18 miliona dolara (oko 16 miliona evra), a oštetili budžet za 115 miliona dolara (oko 100 miliona evra), navodi se u saopštenju.

Marko Djurica/Reuters Zgrada Železničke stanice u Novom Sadu dan posle pada nadstrešnice, 2. novembar 2024.

Viši sud u Beogradu je u trećem postupku 17. aprila potvrdio optužnicu protiv troje ljudi u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, čija je posledica bila pad nadstrešnice.

Finansijski postupak

Osim Tomislava Momirovića, koji je bio ministar građevinarstva tačno dve godine, od oktobra 2020, za korupciju je sada osumnjičen i Goran Vesić, njegov naslednik, koji je na ovom mestu bio do novembra 2024, kada je iz „moralnih razloga" podneo ostavku.

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) ponovo su privedeni Anita Dimoski, nekadašnja pomoćnica ministra građevinarstva i Nebojša Šurlan, v.d. generalnog direktora „Infrastruktura železnica Srbije".

Privedeni su i Nikola Trivić iz kompanije „Starting", Siniša Jokić, bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, Veljko Novaković, službenik za javne nabavke ovog zavoda, Aleksandar Cvjetković, direktor i odgovorno lice Omladinske zadruge „Menadžer“, kao i Dragan Popović i Zoran Mijajlović, direktori u više firmi.

Među osumnjičenima su Goran Rosić iz kompanije „TECO", Nenad Ignjatović, vlasnik „Deko tim" i Slobodanka Katanić, menadžerka u „Infrastruktura železnice Srbije".

Oni , međutim, nisu pronađeni na adresi gde žive, a JTOK je u subotu saopštio da je predložio raspisivanje poternice za Rosićem.

„Osumnjičeni Momirović, Vesić, Dimoski, Šurlan i Katanić su omogućili da izvođač ' CRIC-CCCC ' prema finansijeru i investitoru fakturiše vrednost izvedenih radova u iznosu od 1,2 milijarde dolara (oko milijardu evra).

„Time su izvođaču 'CRIC-CCCC' pribavili imovinsku korist od najmanje 18 miliona dolara, a budžet Srbije oštetili za više od 115 miliona dolara", navodi se u zvaničnom saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je akciju hapšenja „kao kriminalno ponašanje Tužilaštva za organizavani kriminal, a ne borbu protiv kriminala".

U sličnom tonu su govorili i drugi funkcioneri.

„Tvrdim da Tomislav Momirović, moj dobar poznanik i Goran Vesić nemaju ni mrvu krivice.

„Sasvim je jasno da se ide ka hapšenju Aleksandra Vučića", napisao je na Fejsbuku Vladimir Đukanović, član vladajuće Srpske napredne stranke i skupštinskog odbora za pravosuđe.

Ko su osumnjičeni u novosadskom postupku?

Postupak se u Novom Sadu vodi protiv Gorana Vesića, bivšeg ministra građevinarstva, njegove pomoćnice Anite Dimoski, kao i bivših direktora Infrastruktura železnice Srbije - Jelene Tanasković i Nebojše Šurlana.

Vesić je ubrzo posle privođenja pušten da se brani sa slobode, a Tanasković i Dimoski su u kućnom pritvoru, uz elektronski nadzor.

Šurlan je pušten iz pritvora 29. maja. I njemu je određen kućni pritvor.

Ostalim osumnjičenim, među kojima su inženjeri, na teret se stavlja isto delo protiv opšte sigurnosti, ali u vezi sa krivičnim delom nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova.

Zbog toga su istragom obuhvaćeni projektanti iz Saobraćajnog instituta CIP Slobodan Naumović, Milan Jelkić i Ljiljana Milić Marković.

Osumnjičen je i vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu Milan Spremić, izvestilac Republičke revizione komisije koja je pregledala Idejni projekat.

Optužnicom su obuhvaćeni i Jasna Stojiljković Milić, odgovorna za tehničku kontrolu ispred kompanije Cestra, Zorica Slavković Marjanović i Dušan Janković, odgovorni za izvođenje građevinskih radova ispred kineskog konzorcijuma, kao i Marina Gavrilović i Dejan Todorović, lica odgovorna za stručni nadzor ispred Ežisa.

Marko Djurica/Reuters Novosadska tragedija bila je okidač za masovne višemesečne proteste i pobunu studenata širom zemlje

Dokle su stigli ostali postupci?

Postupak protiv 13 osumnjičenih u Novom Sadu se vodi za krivična dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa izazivanje opšte opasnosti i još je u fazi dopune istrage.

Poslednjih meseci se u provladinim medijima spekulisalo da je pad nedavno rekonstruisane nadstrešnice možda posledica terorizma, međutim nadležni su to demantovali.

„Analizom i veštačenjem više od 20 uzoraka izuzetih tragova, koju je sprovela Uprava za tehniku Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija, čime je navedena analiza pokazala da rušenje nadstrešnice Železničke stanice nije posledica terorizma", saopštilo je tužilaštvo 14. jula.

U odvojenom postupku u Beogradu za koruptivna dela optužena je menadžerka za razvoj investicija u Železnicama Srbije Slobodanka Katanić, predsednik Komisije za tehnički pregled Milutin Savović i članica te Komisije Biljana Krstić.

Predmet koji je pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu, predat je Tužilaštvu za organizovani kriminal, posle najkraće istrage korupcije u istoriji srpskog pravosuđa, pisao je Insajder.

Zbog sporosti nadležnih, grupa stručnjaka, među kojima je i Vida Petrović Škero, u međuvremenu je napravila neformalnu Anketnu komisiju koja je ispitivala slučaj nadstrešnice.

Njihova analiza je pokazala da i dalje nisu objavljeni svi potrebni dokumenti, što je takođe bio jedan od zahteva studentskih protesta.

„Ako nemate građevinske dnevnike za sve, ako nemate fakture plaćanja i načina kako se ugovaraju poslovi sa podizvođačima, evidentno je da postoji problem.

„Pojavio se veliki element korupcije koji kaže da ćemo raditi tako i tako, a ne kako je projektovano", ocenjuje Škero.

Iako je, kaže, usledilo buđenje i studenata, profesora, pojedinih sudija i tužilaca i desetina hiljada ljudi širom Srbije, njihovi zahtevi za pravdom i kasnije za raspisivanjem izbora naišli su na represiju i silu kao odgovor države.

Zato ona ne očekuje ništa od sudskih postupaka dok ne dođe do promene vlasti.

„Sve se razvodnjava da bi se otklonila mogućnost utvrđivanja svih onih koji snose deo odgovornosti za pad nadstrešnice.

„To svakako nije samo neki inženjer ili podpodizvođač, to je niz ljudi koji su učestvovali i doveli do kraha", ističe Škero.

Pogledajte video: Žrtve pada nadstrešnice

https://www.youtube.com/watch?v=X74WvbcI0sY

Slučaj Železnička stanica

Obnova stanice izgrađene 1964, a posle rekonstrukcije otvorene dva puta - 2021. i 2024, okosnica je jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata Vlade Srbije - brze linije od Beograda do Budimpešte.

Investitor projekta bila je Infrastruktura Železnice Srbije, a projekat rekonstrukcije izradio je Saobraćajni institut CIP.

Za izvođenje radova na ovom projektu izabran je konzorcijum kineskih kompanija Čajna relvej internašnal i Čajna komjunikejšns konstrakšn.

Francuskoj kompaniji Ežis i mađarskom Utiberu dodeljen je stručni nadzor, prema Odluci o dodeli ugovora iz 2022. godine, dostupnoj na sajtu Ministarstva građevinarstva.

Samo nekoliko sati po padu nadstrešnice, predstavnici vlasti su tvrdili da ona nije bila deo rekonstrukcije i da je u pitanju „greška struke", što su pojedini stručnjaci kasnije opovrgli.

Zbog pada nadstrešnice ostavke su podnela dvojica ministara - Vesić i Momirović.

Skupština Novog Sada usvojila je 31. jula predlog gradonačelnika Žarka Mićina da se podigne spomenik žrtvama pada nadstrešnice, uprkos protivljenju opozicije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.17.2025)