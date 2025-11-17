Evroposlanica Irena Joveva posetila Dijanu Hrka: Zalažemo se za iste vrednosti i principe

Beta pre 1 sat

Poslanica Evropskog parlamenta Irena Joveva posetila je večeras Dijanu Hrka ispred Skupštine Srbije da joj izrazi podršku, i ukazala da se obe zalažu za vrednosti i principe od kojih se ne sme odustati.

"Došla sam da vam izrazim podršku. Da znate da sam tu. Žao mi je što morate da prolazite kroz sve ovo, ali niste sami", rekla je Joveva majci mladića poginulog pri padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra 2024.

Okupljeni građani su Jovevu pozdravili aplauzom i uzvicima "Bravo", vidi se na snimcima objavljenim na Instagram nalozima mikserbalkan i glasnijiodcenzure.

Joveva je potom izjavila da je "došla da izrazi punu podršku jer se gospođa Hrka zalaže tačno za ono za šta se i ona zalaže".

"Reč je o vrednostima i principima od kojih nikad ne treba da se odustane. Došla sam i kao majka, i kao Irena, i kao političarka da joj kažem da nije sama", rekla je Joveva, slovenačka evroposlanica iz liberalne grupe Obnovimo Evropu.

Hrka je rekla da joj je sada "malo lakše, pošto je Irena došla samo da je obiđe i podrži".

"Hvala ti do neba, nadam se da ćeš nam pomoći u ovoj našoj borbi i da ćemo uspeti", dodala je Hrka.

Hrka je ranije danas objavila da obustavlja štrajk glađu posle 16 dana, ali da ostaje kod Skupštine Srbije i da poziva studente i građane na razgovor o daljim koracima.

Jovevoj je večeras u Beogradu uručena nagrada "Svetionik", koju Beogradski centar za bezbednosnu politiku od 2023. dodeljuje pojedincima koji su pokazali izuzetnu hrabrost, integritet i posvećenost javnom dobru.

Prilikom uručenja nagrade "Svetionik", Joveva je rekla da je posvećuje svima koji razumeju da su studentski i građanski protesti u Srbiji deo univerzalne borbe.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku je ranije saopštio da je Jovevoj dodelio tu nagradu zbog njene istrajne, hrabre i principijelne borbe za demokratiju i pravdu - zato što je "jedan od retkih evropskih glasova koji su jasno i dosledno skretali pažnju institucija Evropske unije na proteste u Srbiji, na borbu studenata i građana za pravdu, slobodu i dostojanstvo".

(Beta, 17.11.2025)

