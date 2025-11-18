A lex specialis

Aleksandar Vučić živi u zabludi da je obožavan. Jednom prilikom reče da njega niko ne voli osim građana Srbije. Ta preostala ljubav na prisilu em je sve skuplja, em pritom pokazuje sve vidljivije znake erozije

To su zaista događaji za istoriju beščašća. Prvi priređen ispred, a drugi usred Narodne skupštine. Jednog dana Vlada ovakve Srbije organizuje prvi kontramiting u galaksiji protiv nedužnog mrtvog deteta i njegove neutešne majke. Drugog dana 130 narodnih poslanika po nalogu svog Predsednika izglasa lex specialis i velikodušno, baš srpski, pokloni deo gradske duše familiji predsednika države koja je tu istu dušu dušmanski ranila. To ima samo u Srbiji Ace Srbina. Lex