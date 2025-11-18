A lex specialis

Aleksandar Vučić živi u zabludi da je obožavan. Jednom prilikom reče da njega niko ne voli osim građana Srbije. Ta preostala ljubav na prisilu em je sve skuplja, em pritom pokazuje sve vidljivije znake erozije

To su zaista događaji za istoriju beščašća. Prvi priređen ispred, a drugi usred Narodne skupštine. Jednog dana Vlada ovakve Srbije organizuje prvi kontramiting u galaksiji protiv nedužnog mrtvog deteta i njegove neutešne majke. Drugog dana 130 narodnih poslanika po nalogu svog Predsednika izglasa lex specialis i velikodušno, baš srpski, pokloni deo gradske duše familiji predsednika države koja je tu istu dušu dušmanski ranila. To ima samo u Srbiji Ace Srbina. Lex
Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Podrivanje demokratije i zbijanje oko vođe

Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Vučić: Sadržajan razgovor sa Vadefulom o jačanju odnosa i strateškim projektima

Panel: Stefanović i Lazović o izborima, saradnji, koordinaciji

Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

Srđan Milivojević se vezao za autobus autoprevoznika Jaćimovića VIDEO

Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

A lex specialis

Podrivanje demokratije i zbijanje oko vođe

U Novom Sadu sukob građana i policije: Odvoze autobus Jaćimovića

Pešak poginuo u udesu u Pančevu, osumnjičeni vozač uhapšen

