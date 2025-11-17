Četiri saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu: Povređeno 7 osoba, od Ibarske magistrale do Bubanj potoka

Blic pre 32 minuta
Četiri saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu: Povređeno 7 osoba, od Ibarske magistrale do Bubanj potoka
Najozbiljnija nezgoda dogodila se na Ibarskoj magistrali u 21:28, gde je povređeni 45-godišnji muškarac Još jedna nezgoda desila se u blizini OMV pumpe kod Ikea tržnog centra u 21:58, sa povređenim 20-godišnjim muškarcem U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je sedam osoba lakše povređeno, saopšteno je iz službe hitne pomoći. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.28 sati na Ibarskoj magistrali lakše su povređene
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Euronews pre 11 minuta
Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Alo pre 17 minuta
U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

Politika pre 12 minuta
U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Telegraf pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OMVIkeaBubanj PotokIbarska magistrala

Beograd, najnovije vesti »

Pronađen mali Vasilije (13) koji je nestao u Beogradu: Potraga trajala nekoliko sati, oglasila se porodica

Pronađen mali Vasilije (13) koji je nestao u Beogradu: Potraga trajala nekoliko sati, oglasila se porodica

Blic pre 17 minuta
Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Euronews pre 11 minuta
Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Alo pre 17 minuta
U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

Politika pre 12 minuta
Ko sve ostaje bez struje u ponedeljak: Detaljna lista ulica i naselja u Beogradu sa planiranim isključenjima

Ko sve ostaje bez struje u ponedeljak: Detaljna lista ulica i naselja u Beogradu sa planiranim isključenjima

Telegraf pre 11 minuta