Masovna tuča maloletnika u Splitu: Pobili se na igralištu osnovne škole: Kad je stigla policija razbežali se

Incident se zbio na igralištu osnovne škole oko 20:30 časova Splitska policija je privela grupu od oko 20 mladih osoba koji su pokušali pobeći Serija nasilnih incidenata u Hrvatskoj, u kojima su uglavnom učestvovali maloletnici, se nastavlja.

Naime, kako pišu tamošnji mediji, večeras se u Splitu dogodila masovna tuča u kojoj su učestvovali mladi ljudi, uglavnom maloletnici, potvrdila je splitska policija. Tuča je izbila oko 20:30 časova u ulici Bračka, na igralištu osnovne škole u ​​splitskom naselju Trstenik. Policajci su uspeli da uhvate grupu od oko 20 mlađih osoba koji su pokušali da pobegnu. "Policijski službenici su oko 20:30 časova uočili sukob između grupe mladih ljudi na igralištu osnovne škole