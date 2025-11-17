Grupna tuča maloletnika u Splitu: Obračun u dvorištu škole, policija privela oko 20 učesnika

Grupa maloletnika sukobila se u dvorištu osnovne škole u Splitu, a policija je privela oko 20 učesnika ove masovne tuče navodeći da prema prvim podacima nema povređenih, kao i da će biti obavešteni roditelji maloletnika i centar za socijalni rad.

Do tuče je došlo oko 20.30 časova u Bračkoj ulici, na igralištu osnovne škole na području splitskog naselja Trstenika, a lokalna policija zadržala je jednu grupu od oko 20 mlađih osoba koja je pokušala da pobegne, prenosi hrvatski portal Indeks. "Policijski službenici su oko 20.30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob grupe mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mesto događaja. Deo učesnika se, kada je uočio