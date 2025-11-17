Samo 10 kilometara deli Ukrajinu od katastrofe: Rusi imaju spreman plan za udar na ove gradove: Sve će početi nakon pada Pokrovska

Situacija je kritična zbog nadmoćnosti ruskih trupa u regionu Dalji tok konflikta zavisi od stanja ukrajinskih snaga nakon Pokrovska Dok Rusija usmerava ogromne snage ka Pokrovsku u pokušaju da konačno zauzme taj rudarski grad na istoku Ukrajine, raste neizvesnost oko daljeg toka rata i spremnosti ukrajinske odbrane.

Koristeći maglovito vreme koje ometa rad dronova, ruske snage pojačavaju ofanzivu kako bi okončale bitku koja traje više od godinu dana, piše The Kijev Independent. Ruske snage opasno se približavaju zatvaranju ukrajinskog džepa, ostavljajući koridor širok svega desetak kilometara za snabdevanje snaga u Pokrovsku i obližnjem Mirnogradu, navodi ukrajinska posmatračka grupa DeepState. Situacija je kritična, a predsednik Volodimir Zelenski krajem oktobra izjavio je da