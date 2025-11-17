Rusi stežu obruč oko ključnih gradova, ukrajina na korak do katastrofe Sve će početi nakon pada Pokrovska

Alo pre 3 sata
Rusi stežu obruč oko ključnih gradova, ukrajina na korak do katastrofe Sve će početi nakon pada Pokrovska

Dok Rusija usmerava ogromne snage ka Pokrovsku u pokušaju da konačno zauzme taj rudarski grad na istoku Ukrajine, raste neizvesnost oko daljeg toka rata i spremnosti ukrajinske odbrane

Ruske snage opasno se približavaju zatvaranju ukrajinskog džepa, ostavljajući koridor širok svega desetak kilometara za snabdevanje snaga u Pokrovsku i obližnjem Mirnogradu, navodi ukrajinska posmatračka grupa DeepState. Situacija je kritična, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski krajem oktobra izjavio je da su ruske snage u tom sektoru brojčano nadmoćnije u odnosu osam prema jedan. Dana 12. novembra, 7. korpus ukrajinskih Vazdušno–jurišnih snaga priznao je da
UkrajinaRusijaVladimir Zelenski

