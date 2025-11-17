Lipe za najmanje, prevremeno rođene heroje: u Manježu otvoren Mini park Malih divova

Dnevnik pre 1 sat
Lipe za najmanje, prevremeno rođene heroje: u Manježu otvoren Mini park Malih divova

Mini park Malih divova otvoren je danas u beogradskom parku Manjež, povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, u organizaciji Udruženja roditelja prevremeno rođene dece Srbije „Mali div“ i uz podršku kompanije AstraZeneca.

Novi zeleni kutak čini 17 novoposađenih lipa, simbola snage, istrajnosti i ljubavi porodica čije se bebe bore sa posledicama prevremenog rođenja, kao i posvećenosti zdravstvenih radnika koji ih prate od prvih dana života. Park je "prva pomoć" za roditelje Vera Bikicki Ivezić istakla je da je lokacija izabrana sa namerom, jer se u neposrednoj blizini nalaze Institut za neonatologiju i klinike GAK Višegradska i Narodni front, na kojima prevremeno rođene bebe provode
