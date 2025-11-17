U OŠ “SVETI SAVA” OBELEŽEN SVETSKI DAN PREVREMENO ROĐENIH BEBA

Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, koji se obeležava 17. novembra, Osnovna škola „Sveti Sava“ uz podršku Udruženje građana „Diva“ i roditelja, organizovala je prigodan program posvećen najmlađim herojima – prevremeno rođenim bebama.

Kroz edukativni program, učenici su zajedno sa učiteljima i članovima udruženja skrenuli pažnju javnosti na značaj podrške prevremeno rođenoj deci i njihovim porodicama. Na kraju programa, učesnici su simbolično pustili balone ljubičaste boje, koji su međunarodni simbol borbe za život i zdravlje prevremeno rođenih beba. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o izazovima sa kojima se susreću prevremeno rođena deca i njihove porodice, kao i važnosti