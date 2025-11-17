Otvoren Mini park Malih divova na Svetski dan prevremeno rođene dece

Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije “Mali Div”, uz podršku kompanije AstraZeneca, u Parku Manjež u Beogradu svečano je otvorilo Mini park Malih Divova. „Ovaj mini park čini 17 novoposađenih stabala lipe, koja su simbol snage Malih Divova, ljubavi i požrtvovanosti njihovih porodica i truda medicinskih radnika u borbi sa izazovima koje donosi prevremeno rođenje. Lokacija na kojoj se nalazi je takođe važna