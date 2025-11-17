Pojačana kontrola saobraćaja autobusa i teretnih vozila do 23. novembra

Ekapija pre 1 sat
Pojačana kontrola saobraćaja autobusa i teretnih vozila do 23. novembra
(Foto: Milos Muller/shutterstock.com) Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će od danas do 23. novembra u 34 države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope) biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Saobraćajna policija će usmeravati patrole pre svega na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Saobraćajna policija u akciji kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

Saobraćajna policija u akciji kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

Ist media pre 29 minuta
Od danas se sprovodi akcija pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

Od danas se sprovodi akcija pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

NIN pre 1 sat
Pojačana akcija kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

Pojačana akcija kontrole vozača autobusa i teretnih vozila

RTS pre 1 sat
MUP upozorava: Neće biti polaska autobusa sa decom bez ispunjenih uslova

MUP upozorava: Neće biti polaska autobusa sa decom bez ispunjenih uslova

Morava info pre 2 sata
Pojačana kontrola autobusa i kamiona širom Evrope: Srpska policija se pridružuje ROADPOL akciji

Pojačana kontrola autobusa i kamiona širom Evrope: Srpska policija se pridružuje ROADPOL akciji

Serbian News Media pre 2 sata
Saobraćajna policija od danas pojačano kontroliše autobuse i teretna vozila širom Srbije

Saobraćajna policija od danas pojačano kontroliše autobuse i teretna vozila širom Srbije

Danas pre 3 sata
Kamioni i autobusi od danas na meti saobraćajne policije: Počinje pojačana kontrola koja će trajati do 23. novembra

Kamioni i autobusi od danas na meti saobraćajne policije: Počinje pojačana kontrola koja će trajati do 23. novembra

Pirotske vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Republike SrbijeMinistarstvo unutrašnjih poslovaautobusiMup Srbije

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im policija oduzme autobus ispred Banovine

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im policija oduzme autobus ispred Banovine

N1 Info pre 10 minuta
Na VMA uspešno izvedene prve operacije putem plućne endarterektomije

Na VMA uspešno izvedene prve operacije putem plućne endarterektomije

RTV pre 5 minuta
Govor operske pevačice ispred šatora majke Stefana Hrke: "Dijana, potrebni ste nam živi"

Govor operske pevačice ispred šatora majke Stefana Hrke: "Dijana, potrebni ste nam živi"

N1 Info pre 10 minuta
U Katastru brišu svojstvo kulturnog dobra sa Generalštaba

U Katastru brišu svojstvo kulturnog dobra sa Generalštaba

Nova pre 0 minuta
Jaćimovići i Hrka protiv sistema: Štrajk glađu ne pogađa sociopate

Jaćimovići i Hrka protiv sistema: Štrajk glađu ne pogađa sociopate

Vreme pre 9 minuta