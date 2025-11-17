MUP upozorava: Neće biti polaska autobusa sa decom bez ispunjenih uslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će od danas do 23. novembra u 34 države članice međunarodne organizacije ROADPOL biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Poseban akcenat biće na bezbednosti dece. MUP je još jednom uputio apel školama, sportskim klubovima i kulturno-umetničkim udruženjima da obavezno prijave svaki organizovani prevoz dece. Izvor: