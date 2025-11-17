Od danas kreće nova akcija pojačane kontrole vozača! Evo ko će biti "pod lupom"

Telegraf pre 3 sata
Od danas kreće nova akcija pojačane kontrole vozača! Evo ko će biti "pod lupom"

U 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), od danas do 23. novembra biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.

Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, način prevoza tereta, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju, saopštio je danas MUP. U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće na
