Udruženje „IT blokada“: Studentski nalozi pod napadom, pojavljuju se lažni profili

In medija pre 3 sata
Udruženje „IT blokada“: Studentski nalozi pod napadom, pojavljuju se lažni profili

Studentski nalozi na društvenim mrežama su pod ozbiljnim napadom, ocenilo je udruženje „IT blokada“.

Kako su saopštili studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, jutros je njihov nalog na Instagramu nestao. –U nizu napada na velike studentske profile, nismo ostali nepogođeni – objavili su studenti FTN-a na svom nalogu na mreži X. Studenti su upozorili i da su se pojavili lažni profili koji koriste njihovo ime, te istakli da nijedan nije u njihovom vlasništvu. Dodajmo i to da su studenti saopštili i da su pojedini nalozi na mreži TikTok takođe
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Novi magazin pre 26 minuta
Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Danas pre 17 minuta
Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

N1 Info pre 1 sat
Studenti FTN-a povratili svoj Instagram nalog, koji je prethodno hakovan i obrisan

Studenti FTN-a povratili svoj Instagram nalog, koji je prethodno hakovan i obrisan

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti objavili upustvo kako da im pomognete u borbi protiv botovskih napada

Studenti objavili upustvo kako da im pomognete u borbi protiv botovskih napada

Nova pre 2 sata
Studentski nalozi masovno nestaju i pojavljuju se lažni: Na udaru i profil studenata novosadskog FTN-a

Studentski nalozi masovno nestaju i pojavljuju se lažni: Na udaru i profil studenata novosadskog FTN-a

Radio 021 pre 3 sata
Nalozi studenata na društvenim mrežama pod masovnim napadom botova: Objašnjavaju kako se bore protiv toga

Nalozi studenata na društvenim mrežama pod masovnim napadom botova: Objašnjavaju kako se bore protiv toga

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTikTok

Društvo, najnovije vesti »

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 6 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 6 minuta
(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

N1 Info pre 6 minuta
Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Blic pre 22 minuta
Niški studenti: Intenzivni sajber napadi gase naše naloge, ali naš glas ne mogu

Niški studenti: Intenzivni sajber napadi gase naše naloge, ali naš glas ne mogu

Danas pre 41 minuta