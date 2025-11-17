Nestao dečak u Beogradu! Vasilija (13) nema od podneva, porodica moli za pomoć

Dečak Vasilije Arizonović (13) nestao je danas na Zvezdari! Dečak je poslednji put viđen oko 12 sati u Lošinjskoj Donjoj i od tada mu se gubi svaki trag. - Izašao je iz kuće u papučama i crvenoj trenerci. Na sebi je imao teget duks - kaže dečakova sestra Natalija. Vasilije je visok oko 165 centimetara. Porodica i prijatelji mole za svaku informaciju. Ukoliko ste videli dečaka pozovite odmah 192. Kurir.rs/Telegraf