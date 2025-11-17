Instagram nalog studenata u blokadi FTN-a hakovan i obrisan, pojavljuju se lažni profili

Moj Novi Sad pre 1 sat
Instagram nalog studenata u blokadi FTN-a hakovan i obrisan, pojavljuju se lažni profili

IT blokada obavestila je javnost da se "srpski studentski pokret – najveći građanski pokret u novijoj istoriji zemlje – nalazi pod ozbiljnim napadom na društvenim mrežama".

Oni su naveli da je "jedan veliki Instagram nalog hakovan i obrisan", i to nalog studenata u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – @ftn_se_budi. Naglasili su i da "ostali dobijaju masovne lažne pratioce (150.000+ u dva dana)". Dodali su da "ovo izgleda kao koordinisana kampanja brisanja ključnih kanala informisanja". – Tražimo hitnu pomoć ljudi koji imaju kontakt sa Meta/Instagram timovima (Policy, Human Rights, Security). Ako možete da povežete, ili
