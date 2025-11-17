Studentski nalozi masovno nestaju i pojavljuju se lažni: Na udaru i profil studenata novosadskog FTN-a

Studentski nalozi na društvenim mrežama su pod ozbiljnim napadom, ocenilo je udruženje "IT blokada".

Kako su saopštili studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, jutros je njihov nalog na Instagramu nestao. "U nizu napada na velike studentske profile, nismo ostali nepogođeni", objavili su studenti FTN-a na svom nalogu na mreži X. Studenti su upozorili i da su se pojavili lažni profili koji koriste njihovo ime, te istakli da nijedan nije u njihovom vlasništvu. Pojavljuju se lažni profili koji koriste naše ime! Ni jedan nije u našem vlasništvu!