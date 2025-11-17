Odbor Skupštine danas utvrđuje predlog odluke o izboru poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Nedeljnik pre 8 minuta
Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo danas će razgovarati sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti i utvrditi predlog odluke o izboru poverenika, piše FoNet, prenosi N1.

Sednica je zakazana za 14 časova, a kandidati za poverenika su Milan Antonijević, Milena Vasić i Milan Čukić. MILAN ANTONIJEVIĆ Antonijevića je predložila poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Milenu Vasić grupa Zeleno-levi front, a Čukića grupa PUPS – Solidarnost i pravda. Antonijević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a upisao je i doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2006. do 2009. bio je izvršni direktor,
