Jedan autobus vraćen Milomiru Jaćimoviću

Jedan autobus vraćen Milomiru Jaćimoviću

Jedan autobus prevoznika Milomira Jaćimovića mu je vraćen i nalazi se ispred zgrade Banovine, gde Jaćimović štrajkuje glađu već osam dana. "Taj autobus je bio u GSP oduzet, prošlo je sudsko veštačnje, prošle su sve provere i jutros je to vozilo prvo koje je vraćeno, to je vozilo koje je putovalo za Brisel", rekao je Jaćimović.

U pitanju je jedan od sedam autobusa, a njegovi zahtevi su vraćanje svih autobusa koji su mu oduzeti, prenosi N1. Na društvenim mrežama se pojavio snimak, gde se vidi autobus parkiran ispred Banovine. Kako se navodi u opisu videa, policija ne dozvoljavana Jaćimovićima da stoje kod autobusa koji im je jutros vraćen. Žele da ga sklone sa prostora ispred Banovine. Milomir Jaćimović za TV Nova rekao je da će pozvati građane na skup u Beogradu sa kog „nigde niko ne ide
