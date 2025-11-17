Bajatović: Podržaćemo bilo koji predlog ruske strane za NIS, Srbija neće ostati bez gasa

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTV
Bajatović: Podržaćemo bilo koji predlog ruske strane za NIS, Srbija neće ostati bez gasa

BEOGRAD - Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će Srbija da podrži bilo koji predlog ruske strane po pitanju situacije sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), navodeći da do nekog dogovora s Amerikancima mora da dođe, kao i da Srbija neće ostati bez gasa, izražavajući očekivanje da će biti produžen postojeći sporazum sa Rusijom.

Bajatović je, govoreći o NIS-u, rekao da još uvek ne bi razmatrao nacionalizaciju, a da Srbija jasno nudi ruskom partneru, ukoliko mogu da se dogovore sa drugima, da sve kupi Srbija i da plati koliko treba, kako bi NIS nastavio da radi. "Nikakva prijateljska preuzimanja, nikakvi ugovori gde ima neko pravo da se vrati, očigledno ne dolaze u obzir i nije dovoljna samo promena menadžmenta", naveo je Bajatović za RTS. O gasnom aranžmanu: Ja bih bio oprezan, ne zavisi
