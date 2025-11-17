Bajatović: Podržaćemo bilo koji predlog ruske strane za NIS, Srbija neće ostati bez gasa

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će Srbija da podrži bilo koji predlog ruske strane po pitanju situacije sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), navodeći da do dogovora s Amerikancima mora da dođe, kao i da Srbija neće ostati bez gasa.

Bajatović je, govoreći o NIS-u, rekao da još uvek ne bi razmatrao nacionalizaciju, a da Srbija jasno nudi ruskom partneru, ukoliko mogu da se dogovore sa drugima, da sve kupi Srbija i da plati koliko treba, kako bi NIS nastavio da radi. "Nikakva prijateljska preuzimanja, nikakvi ugovori gde ima neko pravo da se vrati, očigledno ne dolaze u obzir i nije dovoljna samo promena menadžmenta", naveo je Bajatović za RTS. Govoreći o gasnom aranžmanu, istakao je da Srbija