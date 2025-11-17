Bajatović o NIS-u: Srbija je stalno podržavala ruskog partnera, ali sada više nema vremena

Nova pre 6 sati  |  Autor: Beta
Bajatović o NIS-u: Srbija je stalno podržavala ruskog partnera, ali sada više nema vremena

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da će Srbija podržati svaki predlog ruske strane - da proda Naftnu industriju Srbije (NIS) nekom trećem, da će ponuditi da otkupi NIS - ali da naftna industrija mora da radi.

On je na RTS-u rekao da još ne bi govorio o nacionalizaciji, ali da nema mnogo izbora, jer se rizikuje rad kompletnog bankarskog sistema Srbije, a to je najopasnije. „Nema više vremena i moramo doneti odluku. Bilo je jasno da menadžersko preuzimanje neće proći, samo jasan plan kako će izaći ruski kapital, a to nije volja Srbije već američkih sankcija. Takav plan nije predat OFAC-u od strane ruske strane. Mi ćemo podržati bilo šta što predlaže ruska strana, ostaje
Ključne reči

RTSSrbijagasDušan BajatovićIzbori

