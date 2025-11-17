Čak 24°C trenutno u ovom srpskom gradu, dok će sutra u njegovoj blizini vejati sneg: Zahlađenje sve bliže

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Čak 24°C trenutno u ovom srpskom gradu, dok će sutra u njegovoj blizini vejati sneg: Zahlađenje sve bliže

Današnji dan doneo je Srbij neverovatan raspon temperatura.

U najtoplijem delu dana one su se kretale od 6 stepeni u Negotinu i Zaječaru do čak 24°C u Loznici. Inače, u većem delu Srbije veoma je toplo, usled fenskog efekta južnog strujanja i približavanja fronta sa zapada, zbog čega sa severa Afrike i Mediterana preko našeg područja struji veoma topla vazdušna masa. Izuzetak su Timočka i Negotinska Krajina, koji uvek usled ovakve sinoptičke situacije imaju potpuno suprotno vreme. Širom centralne i zapadne Srbije
