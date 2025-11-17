Danas oblačno, toplo i vetrovito

Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Iznad većeg dela zemlje malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana. Vetar umeren i jak južni, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom