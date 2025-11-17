Danas oblačno, toplo i vetrovito

Vesti online pre 29 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Danas oblačno, toplo i vetrovito

Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Iznad većeg dela zemlje malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana. Vetar umeren i jak južni, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 49 minuta
Drastična promena vremena u Sremskoj Mitrovici: U samo 24 sata temperatura će pasti za više od 15 stepeni

Drastična promena vremena u Sremskoj Mitrovici: U samo 24 sata temperatura će pasti za više od 15 stepeni

Ozon pre 39 minuta
Vreme u Srbiji danas: Blago i vetrovito, a zatim naoblačenje sa kišom i grmljavinom

Vreme u Srbiji danas: Blago i vetrovito, a zatim naoblačenje sa kišom i grmljavinom

Serbian News Media pre 19 minuta
VELIKA PROMENA VREMENA SUTRA: Srbija iz plus 20 ulazi u zahlađenje, stiže kiša, vetar i nagli pad temperature

VELIKA PROMENA VREMENA SUTRA: Srbija iz plus 20 ulazi u zahlađenje, stiže kiša, vetar i nagli pad temperature

Glas juga pre 24 minuta
Još danas neobično toplo za novembar, od sutra nagla promena vremena

Još danas neobično toplo za novembar, od sutra nagla promena vremena

N1 Info pre 1 sat
Veoma topao dan pred nama: Danas do 24 stepena, a od srede drastičan pad temperature

Veoma topao dan pred nama: Danas do 24 stepena, a od srede drastičan pad temperature

Euronews pre 1 sat
Danas temperatura i do 24 stepena: Tokom noći preokret, pljuskovi, grmljavina i pad temperature

Danas temperatura i do 24 stepena: Tokom noći preokret, pljuskovi, grmljavina i pad temperature

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

Nova pre 4 minuta
Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

N1 Info pre 34 minuta
Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 24 minuta
Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

N1 Info pre 14 minuta
Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Danas pre 1 sat