Od danas noćno dežurstvo u domovima zdravlja

Domovi zdravlja u celoj Srbiji od danas rade u tri smene, a cilj uvođenja 24-časovnog rada je da se, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Od danas noćno dežurstvo uvode domovi zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, Kragujevac, Niš i Novi Sad. Svi ostali domovi zdravlja već imaju organizovana 24-časovna dežurstva kroz hitne službe. Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja, ministar Zlatibor Lončar rekao je da se produženjem radnog vremena domova zdravlja građanima omogućava da do osnovne medicinske pomoći dođu