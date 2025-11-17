Dijana Hrka najavila konferenciju za novinare danas u 17h: "Srbijo, na tebe je red"

N1 Info pre 35 minuta  |  N1 Beograd
Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja 16. dan štrajkuje glađu, najavila je danas za 17 časova konferenciju za novinare ispred šatora kod Skupštine Srbije, odnosno Ćacilenda. "Srbijo, na tebe je red.

U ponedeljak, 17. 11. u 17 časova, konferencija za novinare. Studenti, srednjoškolci, radnici, zborovi, građani, dođite da se dogovorimo. Ne idem nigde odavde, zovem vas sve na dogovor, bez razilaženja", napisala je kasno sinoć Hrka na svom Instagram nalogu. Dijana Hrka traži da se otkriju i procesuiraju odgovorni za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, oslobode svi pritvoreni studenti i raspišu izbori.
