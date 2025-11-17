Dijana Hrka pozvala studente i građane na dogovor bez razilaženja, obraća se u 17 sati: „Srbijo, na tebe je red“

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, 16. dan štrajkuje glađu, a građane, studente i sve one koji je podržavaju u njenoj borbi pozvala je da se okupe danas u 17 sati.

Kako je navela na Instagramu, ona će se tada i obratiti medijima. Објава коју дели majka sa ulice (@dijana_hrka) Podsetimo, Dijana Hrka zahteva otkrivanje istine o pogibiji njenog sina i još petnaest osoba u padu betonske nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici pre godinu dana. Ona štrajkuje glađu nedaleko od šatorskog kampa u kome su pristalice vlasti. ***