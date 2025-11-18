Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove

Beta pre 2 sata

Član Predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) Miloš Stanković ocenio je danas da će se građani Srbije sami izboriti za demokratske i fer izborne uslove, dodajući da oni nikakvu pomoć ne očekuju od nemačkog ministra inostranih poslova Johana Vadefula koji je boravio u poseti Beogradu, niti su išta od njega tražili.

Stanković je u saopštenju naveo da je NDSS saglasan sa Vadefulovom izjavom da Srbija "na slobodnim, demokratskim izborima treba da odluči kojim putem će ići", ali da se prethodno mora doći do slobodnih i poštenih izbora.

"Deo takvog slobodnog izbora biće i odbacivanje politike ultimatuma, koje je ponovo spomenuo ministar Vadeful tokom posete Beogradu navevši da se članstvo naše zemlje u EU vezuje za prihvatanje Ohridskog sporazuma čije prihvatanje garantuje jedino da Kosovo i Metohija nisu više sastavni deo Srbije", naveo je on.

Stanković je nemačkom diplomati poručio da je primena međunarodnopravnih i normi unutrašnjeg poretka koje garantuju suverenitet nezavisnih država "u srži evropskih vrednosti koje je došao da promoviše u Beogradu".

