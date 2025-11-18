Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove
Član Predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) Miloš Stanković ocenio je danas da će se građani Srbije sami izboriti za demokratske i fer izborne uslove, dodajući da oni nikakvu pomoć ne očekuju od nemačkog ministra inostranih poslova Johana Vadefula koji je boravio u poseti Beogradu, niti su išta od njega tražili.
Stanković je u saopštenju naveo da je NDSS saglasan sa Vadefulovom izjavom da Srbija "na slobodnim, demokratskim izborima treba da odluči kojim putem će ići", ali da se prethodno mora doći do slobodnih i poštenih izbora.
"Deo takvog slobodnog izbora biće i odbacivanje politike ultimatuma, koje je ponovo spomenuo ministar Vadeful tokom posete Beogradu navevši da se članstvo naše zemlje u EU vezuje za prihvatanje Ohridskog sporazuma čije prihvatanje garantuje jedino da Kosovo i Metohija nisu više sastavni deo Srbije", naveo je on.
Stanković je nemačkom diplomati poručio da je primena međunarodnopravnih i normi unutrašnjeg poretka koje garantuju suverenitet nezavisnih država "u srži evropskih vrednosti koje je došao da promoviše u Beogradu".
(Beta, 18.11.2025)