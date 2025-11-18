Vadeful u Prištini: Važno je da u dijalogu sa Beogradom dođe do opipljivog napretka

RTS pre 2 sata
Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful posetio je Prištinu i poručio da je u dijalogu Prištine i Beograda važno da se učini opipljiv napredak, što za prištinske vlasti znači da formiraju Zajednicu srpskih opština.

Johan Vadeful je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Vjosom Osmani, istakao da Nemačka podržava dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine pod vođstvom EU. "Veoma je važno da sada dođe do opipljivog napretka. To je naše očekivanje od obe strane. Za Kosovo to znači preduzimanje neophodnih koraka za uspostavljanje Zajednice srpskih opština. Važno je da se ta politika međusobnog koškanja i upravljanja krizama okonča”, rekao je nemački šef diplomatije u
