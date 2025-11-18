Diplomatski speed dating: Šta je Nemačka poručila regionu kroz Vadefulovu posetu?

Euronews pre 55 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Diplomatski speed dating: Šta je Nemačka poručila regionu kroz Vadefulovu posetu?

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful boravi u poseti Zapadnom Balkanu, a na tom putu u Beogradu se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Markom Đurićem.

Poseta nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula regionu Zapadnog Balkana, pa i Srbiji, prema rečima Petra Ćurčića iz Instituta za evropske studije, predstavlja pre svega "vrstu diplomatskog speed datinga". Kako objašnjava, Vadeful je za svega 65 sati obišao šest zemalja regiona, uključujući i Kosovo koje Srbija ne priznaje, s ciljem da "analizira političku dinamiku i proceni smer u kojem se region kreće". Ćurčić naglašava da je poseta u velikoj meri
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vadeful u Prištini: Važno je da u dijalogu sa Beogradom dođe do opipljivog napretka

Vadeful u Prištini: Važno je da u dijalogu sa Beogradom dođe do opipljivog napretka

RTS pre 1 sat
Đurić sa novim šefom Misije OEBS o prioritetima saradnje

Đurić sa novim šefom Misije OEBS o prioritetima saradnje

RTV pre 2 sata
Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove

Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove

Beta pre 3 sata
"Budite uvereni da ćemo vam u tome biti partner": Ministar spoljnih poslova Nemačke: Srbija je deo evropske porodice

"Budite uvereni da ćemo vam u tome biti partner": Ministar spoljnih poslova Nemačke: Srbija je deo evropske porodice

Blic pre 3 sata
Stanković (Novi DSS): „Sami ćemo se izboriti za demokratske uslove, od nemačkog ministra nismo ništa tražili“

Stanković (Novi DSS): „Sami ćemo se izboriti za demokratske uslove, od nemačkog ministra nismo ništa tražili“

Serbian News Media pre 4 sati
Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove

Stanković (NDSS): Od Vandefula ne očekujemo ništa, sami ćemo se izboriti za izborne uslove

Radio sto plus pre 3 sata
"Nemačka može da vam olakša, ali i da vas ozbiljno zakoči": Da li je Vadeful u Beograd doneo "zamah" evrointegracijama?

"Nemačka može da vam olakša, ali i da vas ozbiljno zakoči": Da li je Vadeful u Beograd doneo "zamah" evrointegracijama?

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoBalkanNemačka

Politika, najnovije vesti »

Kurti čestitao Hamzi izbor za predsednika Demokratske partije Kosova

Kurti čestitao Hamzi izbor za predsednika Demokratske partije Kosova

Danas pre 16 minuta
Ana Brnabić iz Brisela: Potpuno je jasno da nama ostaje da uradimo mnogo stvari kako bi otvorili sve klastere

Ana Brnabić iz Brisela: Potpuno je jasno da nama ostaje da uradimo mnogo stvari kako bi otvorili sve klastere

Blic pre 6 minuta
Đurić sutra u Briselu na neformalnoj večeri ministara EU i partnera iz regiona

Đurić sutra u Briselu na neformalnoj večeri ministara EU i partnera iz regiona

Blic pre 31 minuta
Poslanik Bundestaga: Nemačka ne učestvuje ni u kakvim hibridnim ratovima na Zapadnom Balkanu

Poslanik Bundestaga: Nemačka ne učestvuje ni u kakvim hibridnim ratovima na Zapadnom Balkanu

Nova pre 31 minuta
Tačijev svedok Vesli Klark ostaje na prvoj liniji u ratu - za nezavisno Kosovo

Tačijev svedok Vesli Klark ostaje na prvoj liniji u ratu - za nezavisno Kosovo

Sputnik pre 30 minuta