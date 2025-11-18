Diplomatski speed dating: Šta je Nemačka poručila regionu kroz Vadefulovu posetu?

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful boravi u poseti Zapadnom Balkanu, a na tom putu u Beogradu se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Markom Đurićem.

Poseta nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula regionu Zapadnog Balkana, pa i Srbiji, prema rečima Petra Ćurčića iz Instituta za evropske studije, predstavlja pre svega "vrstu diplomatskog speed datinga". Kako objašnjava, Vadeful je za svega 65 sati obišao šest zemalja regiona, uključujući i Kosovo koje Srbija ne priznaje, s ciljem da "analizira političku dinamiku i proceni smer u kojem se region kreće". Ćurčić naglašava da je poseta u velikoj meri