Đurić sa novim šefom Misije OEBS o prioritetima saradnje

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa novim šefom Misije OEBS u Srbiji ambasadorom Marcelom Peškom o prioritetima saradnje i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu i istakao je OEBS za Srbiju predstavlja jednog od najvažnijih partnera kada je reč o dijalogu i očuvanju stabilnosti u regionu.

Đurić je posebno naglasio značaj podrške koju OEBS pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, uključujući oblasti vladavine prava, ljudskih prava, medijskih sloboda i demokratskih standarda, navodi se u saopštenju Ministarstva. Naveo je da Srbija ekonomski napreduje i da regionalna saradnja ima poseban značaj, kao i da Zapadni Balkan, zahvaljujući svojim potencijalima, može biti koristan partner Evropskoj uniji. Đurić je podvukao i važnost delovanja Misije OEBS