Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Beta pre 24 minuta

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful (Johann Wadephul), koji je sinoć stigao u Beograd, danas će razgovarati sa srpskim kolegom Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, posle čega putuje u Prištinu i Skoplje gde će završiti trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu.

Vadeful je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima", napisao je Vučić na Instagramu.

Vadeful posle Beogradu putuje u Prištinu gde će razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.

Šef nemačke diplomatije potom putuje u Skoplje gde su najavljeni sastanci sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Vadeful je turneju započeo u nedelju posetom BiH, zatim je bio u Crnoj Gori i Albaniji pre dolaska u Beograd.

(Beta, 18.11.2025)

Povezane vesti »

Šef nemačke diplomatije danas završava posetu Beogradu, Vučić mu se zahvalio na podršci

Šef nemačke diplomatije danas završava posetu Beogradu, Vučić mu se zahvalio na podršci

Danas pre 19 minuta
Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Radio sto plus pre 3 minuta
Šef nemačke diplomatije danas sa Đurićem, a onda ide u Prištinu i Skoplje

Šef nemačke diplomatije danas sa Đurićem, a onda ide u Prištinu i Skoplje

Danas pre 8 minuta
Vučić: Sadržajan razgovor sa Vadefulom o jačanju odnosa i strateškim projektima

Vučić: Sadržajan razgovor sa Vadefulom o jačanju odnosa i strateškim projektima

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanSkopljeNemačkaPriština

Politika, najnovije vesti »

Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Beta pre 24 minuta
I lojalisti su shvatili: Vučić samog sebe saterao u ćošak, šta god da uradi – pogrešiće

I lojalisti su shvatili: Vučić samog sebe saterao u ćošak, šta god da uradi – pogrešiće

Danas pre 49 minuta
Brnabić danas u Briselu, učestvuje na forumu Evropske unije o proširenju

Brnabić danas u Briselu, učestvuje na forumu Evropske unije o proširenju

Blic pre 4 minuta
Vučić je ignorisao sva upozorenja Zapada, sad klanjanje Moskvi stiže na naplatu

Vučić je ignorisao sva upozorenja Zapada, sad klanjanje Moskvi stiže na naplatu

Nova pre 38 minuta
Šef nemačke diplomatije danas završava posetu Beogradu, Vučić mu se zahvalio na podršci

Šef nemačke diplomatije danas završava posetu Beogradu, Vučić mu se zahvalio na podršci

Danas pre 19 minuta