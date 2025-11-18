Vadeful danas završava posetu Beogradu i ide u Prištinu i Skoplje

Beta pre 24 minuta

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful (Johann Wadephul), koji je sinoć stigao u Beograd, danas će razgovarati sa srpskim kolegom Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, posle čega putuje u Prištinu i Skoplje gde će završiti trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu.

Vadeful je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima", napisao je Vučić na Instagramu.

Vadeful posle Beogradu putuje u Prištinu gde će razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.

Šef nemačke diplomatije potom putuje u Skoplje gde su najavljeni sastanci sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Vadeful je turneju započeo u nedelju posetom BiH, zatim je bio u Crnoj Gori i Albaniji pre dolaska u Beograd.

(Beta, 18.11.2025)