Vadeful: Srbija na izborima treba da odluči kojim putem će ići

Beta pre 52 minuta

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful (Johann Wadephul) izjavio je jutros u Beogradu da će Srbija na izborima odlučiti kojim će putem ići i da nema sumnje da će to biti omogućeno.

Vadeful je rekao da je od srpskog predsednika Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Marka Đurića dobio uveravanja da je Srbija jasno okrenuta putu ka Evropskoj uniji.

On je novinarima u Beogradu posle sastanka sa Đurićem rekao da se od kandidata za članstvo očekuje i da obezbedi slobodu okupljanja i izražavanja i da se o tome ne pregovara, jer su to stubovi EU.

Vadeful, koji je sinoć stigao u Beograd, gde je razgovarao sa Vučićem i danas sa Đurićem, razogovaraće i sa predstavnicima civilnog društva, posle čega putuje u Prištinu i Skoplje gde će završiti trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu.

Nemački ministar posle Beogradu putuje u Prištinu gde će razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.

Šef nemačke diplomatije potom putuje u Skoplje gde su najavljeni sastanci sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Vadeful je turneju započeo u nedelju posetom BiH, zatim je bio u Crnoj Gori i Albaniji pre dolaska u Beograd.

(Beta, 18.11.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaNemačkaIzbori

