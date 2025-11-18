Vadeful sa Đurićem: Srbija na izborima treba da odluči kojim putem će ići

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful izjavio je jutros u Beogradu, nakon sastanka sa šefom diplomatije Markom Đurićem, da će Srbija na izborima odlučiti kojim će putem ići i da nema sumnje da će to biti omogućeno.

Vadeful je rekao da je od srpskog predsednika Aleksandra Vučića i Đurića dobio uveravanja da je Srbija jasno okrenuta putu ka Evropskoj uniji. On je novinarima u Beogradu rekao da se od kandidata za članstvo očekuje i da obezbedi slobodu okupljanja i izražavanja i da se o tome ne pregovara, jer su to stubovi EU. "Mirna okupljanja moraju da budu omogućena", rekao je Johan Vaderful novinarima posle razgovora sa Markom Đurićem. Dodao je da veruje da su demokratski