"Prilika za promenu paradigme odnosa": Đurić posle sastanka sa Vadefulom: Srbija želi što pre da postane član EU

Blic pre 7 sati
"Prilika za promenu paradigme odnosa": Đurić posle sastanka sa Vadefulom: Srbija želi što pre da postane član EU
Ministar Marko Đurić rekao je da u EU vidimo priliku za promenu paradigme odnosa u našem regionu Zamolio je Nemačku za dalju podršku za otvaranje klastera Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom, da su zajednički konstatovali da su odnosi dve zemlje razvijeni i sveobuhvatni, kao i da postoji spremnost za njihovo unapređenje i poručio da Srbija želi što pre da postane član. -
B92 pre 2 sata
Sputnik pre 6 sati
Vesti online pre 6 sati
EUNemačkaMarko Đurić

