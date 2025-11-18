Odlazak jednog od naših najznačajnijih genetičara u Novom Sadu preminuo akademik SANU Dragan Škorić

Akademik Dragan Škorić, jedan od najznačajnijih inženjera poljoprivrede i genetičara, preminuo je u 88. godini u Novom Sadu.

Srpska akademija nauka i umetnosti s velikom žalošću obaveštava javnost da je 18. novembra 2025. godine, u Novom Sadu, u 88. godini preminuo akademik Dragan Škorić, navedeno je u saopšenju SANU. Škorić je rođen u Korenici 1937. godine i bio je jedan od naših najznačajnijih inženjera poljoprivrede i genetaričara. Diplomirao je 1963. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a već sledeće godine zaposlio se u Institutu za poljoprivredna istraživanja