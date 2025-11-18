Izbio veliki požar u Zagrebu: Gori zgrada novinske kuće "Vjesnik" (VIDEO)

Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu koji još nije ugašen, javili su hrvatski mediji.

Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga. U celom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija. View this post on Instagram A post shared by Klix.ba (@klixba) Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Uzrok požara još nije poznat.