Užas u Crnoj Gori u režiji navijača iz Hrvatske: Strašne poruke sa tribina, da li će UEFA ostati nema na ovo (video)

Pravda pre 41 minuta  |  Nova.rs
Užas u Crnoj Gori u režiji navijača iz Hrvatske: Strašne poruke sa tribina, da li će UEFA ostati nema na ovo (video)

Utakmica kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske u Podgorici ostaće upamćena po jezivom potezu navijača "vatrenih".

Hrvatsku je sa tribina bodrilo oko 800 navijača, koji su jezivim skandiranjem bacili ozbiljnu senku na čitavu utakmicu. Oni su, naime, tokom prvog poluvremena uzvikivali parolu „Za dom spremni“, a potom i „Ubij Srbina“. Nedugo potom oni su okačili i transparent na kom je pisalo: „Za Hrvatsku mi ćemo mrijet, Škabrnja i Vukovar naš su zavjet svet“, okačili su oni. Ostaje nam da vidimo da li će ovo dovesti do reakcije UEFA. Jedno je sigurno – ovakvim stvarima nije
Ključne reči

Svetsko prvenstvoUEFACrna GoraHrvatskaPodgorica

