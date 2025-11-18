Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Za dalji rast kreditne aktivnosti u vremenima obeleženim brojnim krizama i neizvesnostima ključno je da banke očuvaju visoku adekvatnost kapitala i zadrže visoke nivoe likvidnosti, kako bi se apsorbovali eventualni gubici koji bi mogli nastati zbog pomenutih izazova i kako bi mogle nastaviti kreditnu aktivnost i pod stresnim uslovima

Bankarski sektor u Srbiji ne samo da je otporan na šokove i u stanju da odoli aktuelnim izazovima, već pozitivno doprinosi privrednom rastu. Tokom prethodne finansijske krize bio je izvor problema, a u međuvremenu je postao faktor stabilnosti i podrške privredi i državi, ističe Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. U prilog tome navodi da je od drugog kvartala 2025. povećana kreditna aktivnost banaka. „Za dalji rast kreditne aktivnosti u