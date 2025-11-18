Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Radar pre 16 minuta  |  Jovanka Matić
Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Za dalji rast kreditne aktivnosti u vremenima obeleženim brojnim krizama i neizvesnostima ključno je da banke očuvaju visoku adekvatnost kapitala i zadrže visoke nivoe likvidnosti, kako bi se apsorbovali eventualni gubici koji bi mogli nastati zbog pomenutih izazova i kako bi mogle nastaviti kreditnu aktivnost i pod stresnim uslovima

Bankarski sektor u Srbiji ne samo da je otporan na šokove i u stanju da odoli aktuelnim izazovima, već pozitivno doprinosi privrednom rastu. Tokom prethodne finansijske krize bio je izvor problema, a u međuvremenu je postao faktor stabilnosti i podrške privredi i državi, ističe Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. U prilog tome navodi da je od drugog kvartala 2025. povećana kreditna aktivnost banaka. „Za dalji rast kreditne aktivnosti u
Otvori na radar.rs

Radar »

Nataša Apana: Noć u srcu

Nataša Apana: Noć u srcu

Radar pre 16 minuta
Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Radar pre 16 minuta
Kraljevski i bez krune

Kraljevski i bez krune

Radar pre 16 minuta
A lex specialis

A lex specialis

Radar pre 16 minuta
Bivši terorista protiv terorizma

Bivši terorista protiv terorizma

Radar pre 16 minuta
Radar »

Ekonomija, najnovije vesti »

Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Radar pre 16 minuta
Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Danas pre 3 sata
Plišani medvedić sa veštačkom inteligencijom hitno povučen sa tržišta: Objašnjavao je deci kako da pale šibice

Plišani medvedić sa veštačkom inteligencijom hitno povučen sa tržišta: Objašnjavao je deci kako da pale šibice

Blic pre 4 sati
Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Danas pre 4 sati
Poziv za održive i inkluzivne projekte iz Vojvodine

Poziv za održive i inkluzivne projekte iz Vojvodine

Biznis u regionu pre 56 minuta