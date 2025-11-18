U BiH sneg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću, u Hrvatskoj se zabeleli Lika, Gorski kotar i Sljeme

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U BiH sneg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću, u Hrvatskoj se zabeleli Lika, Gorski kotar i Sljeme

SARAJEVO, ZABREB - U BiH sneg jutros pada na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću i formiran je mali snežni pokrivač.

U nižim predelima BiH pada kiša, a sneg u višim područjima i na planinama, preneo je Klix.ba. Na Bjelašnici je jutros u 7 sati temperatura vazduha bila minus četiri stepena. U BiH će danas biti pretežno oblačno vreme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snegom. U Hrvatskoj pao prvi sneg ove sezone, zabeleli se Lika, Gorski kotar i Sljeme i u Hrvatskoj je tokom noći pao prvi sneg ove sezone, a zabeleli su se Lika, Gorski kotar i Sljeme. Hrvatski autoklub
