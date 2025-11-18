Sud usvojio žalbu VJT u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu, saznaje Tanjug.

Ovom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku. Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka. Prema saopštenju tužilaštva, Miša Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi