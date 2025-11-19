Danas počinje suđenje za tragediju u Kočanima u požaru u diskoteci stradale 63 osobe

Osam meseci nakon tragedije u diskoteci "Puls" u Kočanima, danas počinje suđenje za požar u kojem su 16. marta stradale 63 uglavnom mlade osobe, dok je više od 200 bila povređeno

Prvo ročište zakazano je za 9:30 časova u sudnici Kazneno-popravnog zavoda Idrizovo, uz pojačane mere bezbednosti i prisustvo medicinskog tima. Direktan prenos biće omogućen putem Jutjuba i Fejsbuka makedonskog MUP-a, pišu makedonske Vesti. Optužnicom su obuhvaćene 38 osoba od kojih 35 fizičkih i tri pravna lica, koji se terete za teška krivična dela protiv javne bezbednosti. Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju