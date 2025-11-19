Danas počinje suđenje za tragediju u Kočanima u požaru u diskoteci stradale 63 osobe

Alo pre 1 sat
Danas počinje suđenje za tragediju u Kočanima u požaru u diskoteci stradale 63 osobe

Osam meseci nakon tragedije u diskoteci "Puls" u Kočanima, danas počinje suđenje za požar u kojem su 16. marta stradale 63 uglavnom mlade osobe, dok je više od 200 bila povređeno

Prvo ročište zakazano je za 9:30 časova u sudnici Kazneno-popravnog zavoda Idrizovo, uz pojačane mere bezbednosti i prisustvo medicinskog tima. Direktan prenos biće omogućen putem Jutjuba i Fejsbuka makedonskog MUP-a, pišu makedonske Vesti. Optužnicom su obuhvaćene 38 osoba od kojih 35 fizičkih i tri pravna lica, koji se terete za teška krivična dela protiv javne bezbednosti. Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Skoplje: Počinje suđenje za požar u Kočanima; Prenos uživo na Jutjubu i Fejsbukuu MUP-a

Skoplje: Počinje suđenje za požar u Kočanima; Prenos uživo na Jutjubu i Fejsbukuu MUP-a

RTV pre 32 minuta
Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima

Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima

Slobodna Evropa pre 12 minuta
Počinje suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima

Počinje suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima

NIN pre 57 minuta
Počinje suđenje za požar u Kočanima: Prenos uživo na društvenim mrežama MUP-a

Počinje suđenje za požar u Kočanima: Prenos uživo na društvenim mrežama MUP-a

Euronews pre 57 minuta
Suđenje za požar u diskoteci u Kočanima; direktan prenos na društvenim mrežama MUP-a

Suđenje za požar u diskoteci u Kočanima; direktan prenos na društvenim mrežama MUP-a

RTS pre 1 sat
Počinje suđenje za požar u diskoteci u Kočanima: 63 žrtve i više od 200 povređenih čekaju pravdu

Počinje suđenje za požar u diskoteci u Kočanima: 63 žrtve i više od 200 povređenih čekaju pravdu

B92 pre 1 sat
Počinje suđenje za jednu od najvećih tragedija Severne Makedonije: Ko je kriv za horor u diskoteci u Kočanima

Počinje suđenje za jednu od najvećih tragedija Severne Makedonije: Ko je kriv za horor u diskoteci u Kočanima

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugFacebookMUPFejsbukpožar

Svet, najnovije vesti »

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

N1 Info pre 47 minuta
(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

N1 Info pre 17 minuta
Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

RTV pre 37 minuta
Pred suđenje za tragediju u Kočanima: 'Tražim pravdu za sina jedinca'

Pred suđenje za tragediju u Kočanima: 'Tražim pravdu za sina jedinca'

BBC News pre 42 minuta
Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

RTV pre 17 minuta