Zelenski odbio plan SAD i Rusije! Vitkof otkazao sastanak sa Zelenskim u Turskoj

Alo pre 10 minuta
Zelenski odbio plan SAD i Rusije! Vitkof otkazao sastanak sa Zelenskim u Turskoj

Ukrajina odbacuje američki plan!

Specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, otkazao je sastanak sa Zelenskim u Turskoj nakon što je shvatio da ukrajinski predsednik ne želi da razgovara o američkom mirovnom planu, piše „Axios“. Ukraine rejects the capitulation-style “plan” proposed by the US and Russia According to the Financial Times, Ukrainian officials say the document repeats the Kremlin’s maximalist demands and is unacceptable in its current form. Trump’s special envoy Steve Witkoff
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Zelenski odbio američki plan: Ukrajinski predsednik došao sa svojim predlogom, Vitkof otkazao sastanak

Zelenski odbio američki plan: Ukrajinski predsednik došao sa svojim predlogom, Vitkof otkazao sastanak

Kurir pre 11 minuta
Zelenski ima uslov da pregovara o "američkom planu" za Ukrajinu: Vitkof otkazao sastanak kad je čuo, šta sad?

Zelenski ima uslov da pregovara o "američkom planu" za Ukrajinu: Vitkof otkazao sastanak kad je čuo, šta sad?

Telegraf pre 5 minuta
Odlazi Kit Kelog: Specijalni izaslanik Trampa za Ukrajinu napušta funkciju

Odlazi Kit Kelog: Specijalni izaslanik Trampa za Ukrajinu napušta funkciju

Večernje novosti pre 5 minuta
UKRAJINSKA KRIZA : Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; Broj poginulih u Ternopolju porastao na 25, povređeno 95 ljudi, proglašen…

UKRAJINSKA KRIZA : Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; Broj poginulih u Ternopolju porastao na 25, povređeno 95 ljudi, proglašen dan žalosti

RTV pre 35 minuta
Peskov: Za žaljenje odluka Poljske da zatvori ruski generalni konzulat u Gdanjsku, Moskva otvorena za nastavak pregovora o…

Peskov: Za žaljenje odluka Poljske da zatvori ruski generalni konzulat u Gdanjsku, Moskva otvorena za nastavak pregovora o Ukrajini

RTV pre 31 minuta
Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

N1 Info pre 30 minuta
Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; mediji otkrivaju detalje mirovnog plana – čiji će biti Donbas

Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; mediji otkrivaju detalje mirovnog plana – čiji će biti Donbas

RTS pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTimesRusijaTurskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom…

Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom, koji Rusija neće prihvatiti"

Blic pre 5 minuta
„Duga lista nepopularnih i zabrinjavajućih mera“: Bivša ambasadorka Branka Latinović za Danas objašnjava zašto je pala podrška…

„Duga lista nepopularnih i zabrinjavajućih mera“: Bivša ambasadorka Branka Latinović za Danas objašnjava zašto je pala podrška Trampu u SAD

Danas pre 1 sat
SAD navodno pritiskaju Ukrajinu da prihvati mirovni plan i odustane od nekih svojih teritorija i dela naoružanja

SAD navodno pritiskaju Ukrajinu da prihvati mirovni plan i odustane od nekih svojih teritorija i dela naoružanja

Danas pre 1 sat
Moglo bi da umre više od: 30.000 ljudi! Naučnici izneli crne prognoze: "Ne smemo da budemo nespremni kao tokom kovida"

Moglo bi da umre više od: 30.000 ljudi! Naučnici izneli crne prognoze: "Ne smemo da budemo nespremni kao tokom kovida"

Blic pre 1 sat
Braća mislila da ih je majka napustila: Posle 22 godine saznali bolnu istinu: Maria je bila zazidana u zidu, a jeziv prizor…

Braća mislila da ih je majka napustila: Posle 22 godine saznali bolnu istinu: Maria je bila zazidana u zidu, a jeziv prizor otkrio je sin

Blic pre 15 minuta