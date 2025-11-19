Zelenski odbio plan SAD i Rusije! Vitkof otkazao sastanak sa Zelenskim u Turskoj
Alo pre 10 minuta
Ukrajina odbacuje američki plan!
Specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, otkazao je sastanak sa Zelenskim u Turskoj nakon što je shvatio da ukrajinski predsednik ne želi da razgovara o američkom mirovnom planu, piše „Axios“. Ukraine rejects the capitulation-style “plan” proposed by the US and Russia According to the Financial Times, Ukrainian officials say the document repeats the Kremlin’s maximalist demands and is unacceptable in its current form. Trump’s special envoy Steve Witkoff