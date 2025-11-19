(Foto) ovo je auto kojim su pobegli pljačkaši zlatare: Najnoviji detalji filmske krađe u Kalesiji: Lopovi vezali lisicama vlasnika radnje, jedan ubijen u okršaju sa policijom!

Jedan pljačkaš je preminuo od zadobijenih povreda i izbačen je iz automobila Osumnjičeni su zapalili vozilo nakon incidenta Jutros je u centru Kalesije u blizini jedne škole došlo do pljačke zlatare, a sada je uhapšen jedan od pljačkaša.

Trojica pljačkaša koja su jutros ukrala zlatan nakit u zlatari u Kalesiji, pobegla su nakon izvršenja krivičnog dela. Prijavom građana, alarmirana je policija, a lopovi su tada pucali na policajce. Jedan pljačkaš je navodno podlegao zadobijenim povredama te su ga “kolege” izbacile iz automobila. Jedan od pljačkaša uhapšen je, a radi se o muškarcu iz Osmaka koji je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka, piše "Avaz". Policija traga za još jednim osumnjičenim.