(Foto) ovo je auto kojim su pobegli pljačkaši zlatare: Najnoviji detalji filmske krađe u Kalesiji: Lopovi vezali lisicama vlasnika radnje, jedan ubijen u okršaju sa policijom!

Blic pre 1 sat
(Foto) ovo je auto kojim su pobegli pljačkaši zlatare: Najnoviji detalji filmske krađe u Kalesiji: Lopovi vezali lisicama…

Jedan pljačkaš je preminuo od zadobijenih povreda i izbačen je iz automobila Osumnjičeni su zapalili vozilo nakon incidenta Jutros je u centru Kalesije u blizini jedne škole došlo do pljačke zlatare, a sada je uhapšen jedan od pljačkaša.

Trojica pljačkaša koja su jutros ukrala zlatan nakit u zlatari u Kalesiji, pobegla su nakon izvršenja krivičnog dela. Prijavom građana, alarmirana je policija, a lopovi su tada pucali na policajce. Jedan pljačkaš je navodno podlegao zadobijenim povredama te su ga “kolege” izbacile iz automobila. Jedan od pljačkaša uhapšen je, a radi se o muškarcu iz Osmaka koji je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka, piše "Avaz". Policija traga za još jednim osumnjičenim.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rupe od metaka na školi, sve vrvi od policije: Telegraf u Kalesiji nakon pucnjave i vatrenog okršaja na ulici

Rupe od metaka na školi, sve vrvi od policije: Telegraf u Kalesiji nakon pucnjave i vatrenog okršaja na ulici

Telegraf pre 29 minuta
(Foto) ovo je auto kojim su pobegli pljačkaši zlatare: Najnoviji detalji filmske krađe u Kalesiji: Lopovi vezali lisicama…

(Foto) ovo je auto kojim su pobegli pljačkaši zlatare: Najnoviji detalji filmske krađe u Kalesiji: Lopovi vezali lisicama vlasnika radnje, jedan ubijen u okršaju sa policijom!

Blic pre 1 sat
Jezivi detalji pljačke zlatare Vezali vlasnika prodavnice nakita, a onda se zapucalo u blizini osnovne škole (video)

Jezivi detalji pljačke zlatare Vezali vlasnika prodavnice nakita, a onda se zapucalo u blizini osnovne škole (video)

Alo pre 2 sata
Drama u Kalesiji: Policija otvorila vatru, jedan napadač pronađen mrtav; Ostali ubrzo uhapšeni VIDEO

Drama u Kalesiji: Policija otvorila vatru, jedan napadač pronađen mrtav; Ostali ubrzo uhapšeni VIDEO

B92 pre 1 sat
Kalesija: Jedan od pljačkaša pronađen mrtav, policija traga za ostalima

Kalesija: Jedan od pljačkaša pronađen mrtav, policija traga za ostalima

NIN pre 2 sata
Meci završili u fasadi škole: Jezivi prizori nakon pucnjave u Kalesiji, srča na sve strane

Meci završili u fasadi škole: Jezivi prizori nakon pucnjave u Kalesiji, srča na sve strane

Mondo pre 4 sati
Uhapšen jedan od napadača nakon pljačke i oružanog okršaja sa policijom u Kalesiji

Uhapšen jedan od napadača nakon pljačke i oružanog okršaja sa policijom u Kalesiji

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Jedan migrant poginuo, sedam povređeno u prevrtanju kamiona u Severnoj Makedoniji

Jedan migrant poginuo, sedam povređeno u prevrtanju kamiona u Severnoj Makedoniji

RTV pre 4 minuta
Parirali u prazno i suvo rečno korito, a onda je nadošla nezapamćena bujica: Komandir Božović otkriva uzrok potopa u Budvi…

Parirali u prazno i suvo rečno korito, a onda je nadošla nezapamćena bujica: Komandir Božović otkriva uzrok potopa u Budvi, kiša konačno stala i situacija se stabilizuje

RINA pre 24 minuta
Parkirali u prazno i suvo rečno korito, a onda je nadošla nezapamćena bujica: Komandir Božović otkriva uzrok potopa u Budvi -…

Parkirali u prazno i suvo rečno korito, a onda je nadošla nezapamćena bujica: Komandir Božović otkriva uzrok potopa u Budvi - kiša konačno stala i situacija se stabilizuje

RINA pre 14 minuta
Statičari upozorili na loše stanje nebodera u Zagrebu, sumnja se da je požar podmetnut VIDEO

Statičari upozorili na loše stanje nebodera u Zagrebu, sumnja se da je požar podmetnut VIDEO

B92 pre 59 minuta
Poslednji opproštaj od Aldine Sahranjena devojka koju je u Mostaru ubio bivši dečko

Poslednji opproštaj od Aldine Sahranjena devojka koju je u Mostaru ubio bivši dečko

Alo pre 19 minuta