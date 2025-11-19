Drama u Kalesiji: Policija otvorila vatru, jedan napadač pronađen mrtav; Ostali ubrzo uhapšeni VIDEO

Rano jutros u centru Kalesije došlo je do pucnjave kada su za sada nepoznate osobe koristile vatreno oružje.

Pre same pucnjave, oni su učestvovali u oružanoj pljački lokalne zlatare, a kada su krenuli u bekstvo sa lice mesta, došlo je do pucnjave. "Danas 19.11.2025.godine, oko 07:35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije