Inflaciona očekivanja: Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,2 odsto do 5,0 odsto

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, prema rezultatima oktobarske ankete agencije Ninamedija, približila su se centralnoj vrednosti cilja, tri plus minus 1,5 odsto, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora snižena su sa 4,0 odsto u septembru na 3,2 odsto u oktobru, dok očekivanja dobijena na osnovu novembarske ankete agencije Blumberg iznose 3,5 odsto a u oktobru su bila 3,8 odsto. Prema anketi agencije Ninamedija, očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred snižena su sa 3,5 odsto u septembru na 3,3 odsto u oktobru, uz istovremeni pad očekivanja za tri godine unapred sa 3,2 odsto na 3,0 odsto. Kada je
