Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik, nekoliko ministara...

Diskoteka „Puls“ radila je bez dozvole, a istraživanje otkriva kršenje mnogih sigurnosnih propisa.

Postupak obuhvata 38 okrivljenih, uključujući fizička i pravna lica, za optužbe za teška dela protiv opšte sigurnosti. Suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima koji je izbio 16. marta ove godine i u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra, 19. novembra u sudnici Kazneno-popravnog zavoda "Idrizovo". Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravično i transparentno postupanje.