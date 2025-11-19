Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik, nekoliko ministara...

Blic pre 55 minuta
Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik…

Diskoteka „Puls“ radila je bez dozvole, a istraživanje otkriva kršenje mnogih sigurnosnih propisa.

Postupak obuhvata 38 okrivljenih, uključujući fizička i pravna lica, za optužbe za teška dela protiv opšte sigurnosti. Suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima koji je izbio 16. marta ove godine i u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra, 19. novembra u sudnici Kazneno-popravnog zavoda "Idrizovo". Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravično i transparentno postupanje.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sutra počinje suđenje za požar u kočanskoj diskoteci Puls

Sutra počinje suđenje za požar u kočanskoj diskoteci Puls

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skopljepožar

Svet, najnovije vesti »

Živeo sa dva leša u kući 16 meseci: Tela žene (34) i ćerke (10) pronađena u dva zamrzivača iza gipsanog zida (video)

Živeo sa dva leša u kući 16 meseci: Tela žene (34) i ćerke (10) pronađena u dva zamrzivača iza gipsanog zida (video)

Blic pre 1 minut
Albanska mafija planirala atentat u Briselu! Meta im bio državni tužilac: Ucenili mu glavu na milion evra

Albanska mafija planirala atentat u Briselu! Meta im bio državni tužilac: Ucenili mu glavu na milion evra

Blic pre 16 minuta
Sloboda za Gadafija, Hanibal pred vratima zatvora

Sloboda za Gadafija, Hanibal pred vratima zatvora

Danas pre 11 minuta
Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik…

Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik, nekoliko ministara...

Blic pre 55 minuta
„Trampov plan za Gazu samo je priviđenje, sa odgovornošću za genocid da se suoče i Izrael i SAD“: Direktorka izraelske…

„Trampov plan za Gazu samo je priviđenje, sa odgovornošću za genocid da se suoče i Izrael i SAD“: Direktorka izraelske organizacije za Gardijan

Danas pre 1 sat